100  remboursés sur les iPhone 11 chez Bouygues

Si vous comptez acheter un iPhone 11 et que vous avez raté les offres du Black Friday, il y a une petite opération promotionnelle de rattrapage chez Bouygues Telecom qui pourrait vous intéresser : une offre de remboursement de 100 € pour l'achat de votre iPhone 11, avec ou sans forfait. Techniquement, ce ne sont que 80 € qui sont économisés : Bouygues Telecom rembourse bien 100 €, mais les tarifs de l'opérateur sont 20 € supérieurs à ceux de l'Apple Store . C'est néanmoins toujours cela de gagné, alors que les remises sur les derniers smartphones d'Apple sont encore rares et peu agressives.Vous pouvez retrouver les détails de l'offre et le coupon permettant d'obtenir le remboursement de 100 € sur cette page . Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au 7 janvier 2020 inclus. Si vous ne souhaitez pas acheter votre iPhone 11 auprès d'un opérateur téléphonique, vous pouvez retrouver les meilleurs tarifs des revendeurs traditionnels sur notre comparateur de prix