-13% sur le Mac mini de 2018 chez Amazon

Le Mac mini de 2018 (modèle actuel) est en promotion aujourd'hui chez Amazon ! Le modèle d'entrée de gamme, avec un processeur Core i3 quadricœur cadencé à 3,6 GHz et 128 Go de stockage, est à 778,90 € au lieu de 899 €. Le modèle haut de gamme, avec un processeur Core i5 hexacœur cadencé à 3 GHz et 256 Go de stockage, est à 1 088,01 € au lieu de 1 249 €. Cela représente environ 13% de remise pour ces deux configurations.Il est parfois possible d'obtenir une remise un peu plus importante (-15%) en optant pour un modèle reconditionné sur le Refurb Store , mais le Mac mini est rarement disponible sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Attention, la durée de cette offre d'Amazon n'est pas précisée.