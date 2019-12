Vente flash : un MacBook Pro 16'' à 2 469,99 

Mise à jour 19:50 :

Le MacBook Pro d'entrée de gamme vient de tomber à 2 417,91 € chez Top Achat (-10,4%) avec le code promo "PIRATE".

Mise à jour 11 décembre 2019 à 9:37 :

Amazon propose également le modèle d'entée de gamme à 2 469,99 €.

Le MacBook Pro 16" est en vente flash chez Rue du Commerce , où il est proposé à 2 469,99 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store grâce au code promotionnel "SAPINFORMATIQUE". Cela représente une remise immédiate de 8,5%, ce qui est la meilleure offre depuis le rabais de 10% qui avait été mis en place à l'occasion du Black Friday. Il s'agit du modèle d'entrée de gamme gris sidéral, avec un processeur Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M et 512 Go de stockage.Le modèle haut de gamme, avec un Core i9 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M et 1 To de stockage, est également en promotion à 3 039,05 € chez Amazon au lieu de 3 199 € chez Apple, ou à 2 975,91 € chez Top Achat grâce au code promo "PIRATE". La vente flash de Rue du Commerce sera valable jusqu'au lundi 16 décembre à 15h mais attention, il est possible que les stocks s'épuisent plus rapidement.