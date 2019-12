L'iPhone XS Max à partir de 999 

Mise à jour 17:49 :

L'iPhone XS Max de 256 Go gris sidéral vient de tomber à 1 169 € chez Amazon.

C'est tout simplement le meilleur tarif constaté jusqu'ici : Boulanger propose actuellement des modèles d'iPhone XS Max de 64 Go à 999 € ( argent or ). Ce modèle n'est plus officiellement commercialisé depuis la sortie de l'iPhone 11 Pro Max, vendu à partir de 1 259 € chez Apple, mais les revendeurs disposent toujours de stock avec des tarifs qui sont généralement supérieurs à 1 100 €.Si vous avez besoin d'un peu plus de capacité, vous pouvez également retrouver le modèle de 256 Go argenté à 1 169 € , et les modèles de 512 Go coloris argent et gris sidéral à 1 399 € . Attention, il n'est pas précisé combien de temps ces tarifs resteront disponibles.