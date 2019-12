L'adaptateur Lightning vers USB 3 d'Apple à -44%

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

L'adaptateur pour Appareil Photo Lightning vers USB 3 d'Apple, qui permet de transférer facilement à l'iPhone ou l'iPad des photos et vidéos depuis votre appareil photo numérique (ou tout simplement de connecter une clé USB ou un disque externe), bénéficie d'une très belle promo chez Amazon où il est actuellement bradé à 25,23 € alors qu'il coûte normalement 45 € chez Apple . La remise est de 44% !Cet adaptateur n'est certainement pas un produit très populaire, mais la remise est très importante et les stocks sont limités ; il est possible que l'offre ne reste pas très longtemps en ligne.