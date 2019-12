Le MacBook Pro 16'' à 2 469,99  chez Amazon

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Le MacBook Pro 16" d'entrée de gamme, avec son processeur Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, sa carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, ses 16 Go de mémoire vive et ses 512 Go de stockage, bénéficie d'une remise de 8% chez Amazon où il est proposé à 2 469,99 € dans son coloris gris sidéral. Ce modèle coûte normalement 2 699 € sur l'Apple Store ; les économies sont de 229,01 €. La déclinaison argentée n'est pas en promotion.Si vous préférez passer par un autre revendeur, sachez que Rue du Commerce propose le même tarif dans le cadre d'une vente flash qui sera valable jusqu'à ce lundi 16 décembre à 15h (code promo "SAPINFORMATIQUE"). Attention, la durée de l'offre d'Amazon n'est pas précisée.