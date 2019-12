Jusqu'à -13% sur l'iPhone 11 de 256 Go

Mise à jour 17 décembre 2019 à 12:07 :

L'offre a été prolongée jusqu'au jeudi 19 décembre à midi. Attention, seul le modèle jaune est encore disponible.

Deux modèles d'iPhone 11 d'une capacité de 256 Go bénéficient d'une belle offre promotionnelle ce week-end chez Top Achat : la déclinaison jaune est à 854,46 € (-13%) et la déclinaison rouge à 873,26 € (-11%), au lieu de 979 € sur l'Apple Store . Si vous optez pour un iPhone 11 jaune, le tarif est même légèrement plus intéressant que les modèles de 128 Go, qui coûtent normalement 859 €.Pour obtenir cette remise, vous devez entrer le code promotionnel "LEZARD" au moment de passer commande. Ce code sera valable jusqu'au mardi 17 décembre à midi, dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur les différents modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix