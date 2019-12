Promos et chèques cadeaux sur le Mac et l'iPad à la Fnac

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

La Fnac vient de relancer une de ses offres favorites : la possibilité de récupérer des chèques cadeaux de 10 € tous les 100 € dépensés sur son site. Tous les produits d'Apple ne sont pas concernés, mais vous pouvez tout de même profiter de cette offre sur de nombreux modèles de Mac (dont le tout récent MacBook Pro 16" ) et d'iPad . Cette offre a d'ailleurs la particularité d'être cumulable avec les remises et vente flash en cours ; il y a notamment quelques offres sur les MacBook Pro.Pour bénéficier de cette offre, vous devez entrer le code promotionnel "FNAC10" au moment de passer commande. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 16 décembre à 13h. Notez bien que vous devez être adhérent du site pour pouvoir en profiter ; la carte Fnac est à 10,99 € (au lieu de 30 €) pour une durée de validité de trois ans, et vous pouvez également essayer gratuitement la carte Fnac+ pendant un mois. Attention, les chèques cadeaux obtenus devront être dépensés avant la fin de l'année.