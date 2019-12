L'Apple TV de retour en promo sur le Refurb Store !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

L'Apple TV est rarement présent sur le Refurb Store ; voilà plus d'un mois qu'on ne l'avait plus vu ! Le boîtier multimédia d'Apple est donc disponible à prix réduit ce dimanche sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Les deux modèles 4K sont en stock : 32 Go pour 169 € (au lieu de 199 €) et 64 Go pour 189 € (au lieu de 219 €). Le modèle classique est également proposé à 139 € au lieu de 159 €.Ces trois modèles vous donnent gratuitement accès à Apple TV+ pendant un an. Attention, ils restent rarement en ligne bien longtemps.