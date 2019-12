Des iPhone XS de 64 Go neufs à 759,05 

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 17 décembre 2019 à 10:14 :

Les tarifs sont repassés à 799 €.

C'est un excellent tarif pour ceux qui sont à la recherche d'un iPhone doté d'un écran OLED moins cher que l'iPhone 11 Pro, vendu à partir de 1 159 € : son prédécesseur, l'iPhone XS, est actuellement proposé à 759,05 € ( argent or ) dans sa version dotée de 64 Go de stockage chez Rue du Commerce grâce au code promotionnel "NOEL-APPLE-5". Cela représente 50 € de plus que l'iPhone XR de capacité équivalente, ou 50 € de moins que l'iPhone 11.Attention, la durée de validité du code "NOEL-APPLE-5" n'est pas précisée. Si cette offre vous intéresse, ne tardez pas trop pour en profiter ! Vous pouvez retrouver les autres modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix