Des iPhone 6s Plus de 128 Go à 399  chez Amazon

L'iPhone 6S Plus n'est plus tout jeune, mais l'offre que vient de mettre en place Amazon pourra intéresser certains utilisateurs souhaitant un très grand téléphone à petit prix sans faire de compromis sur le stockage : des modèles de 128 Go sont actuellement proposés à 399 € ( argent or rose ). Pour ce tarif, vous n'avez généralement que l'iPhone 6S classique... lorsque celui-ci est en promotion (la plupart des modèles sont actuellement à 459 €), ou des modèles n'intégrant que 32 Go de stockage (vous pouvez vérifier tout cela sur notre comparateur de prix ).Attention, les stocks sont limités et Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.