Le MacBook Air 2019 en promo à partir de 1 089,46 

Le MacBook Air de 2019 bénéficie d'une belle opération promotionnelle chez Top Achat , grâce au code "LEZARD" qui permet d'obtenir une remise de 6% sur des modèles qui sont déjà moins chers que sur l'Apple Store ; le MacBook Air avec 128 Go de stockage se retrouve ainsi à 1 089,46 € ( argent or ) au lieu de 1 249 € (-12,8%), et le modèle avec 256 Go de stockage à 1 296,26 € ( argent or ) au lieu de 1 499 € (-13,5%).Avec cette remise, on se rapproche beaucoup des tarifs du Refurb Store , où les tarifs sont de 1 059 € (128 Go) et de 1 269 € (256 Go)... lorsqu'ils sont disponibles ; les stocks de MacBook Air de 2019 sont en effet rarement au rendez-vous sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ). Bien sûr, les ordinateurs vendus chez Top Achat sont neufs et non reconditionnés. Le code "LEZARD" sera valable jusqu'à ce jeudi 19 décembre à midi, dans la limite des stocks disponibles.