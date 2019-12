L'iPhone XS de 256 Go à 899  !

Mise à jour 9:49 :

L'iPhone XS de 256 Go vient également de tomber à 899 €, dans ses trois coloris (argent, gris sidéral, or), chez Darty !

Mise à jour 9:37 :

Une offre assez incroyable vient d'être lancée par Boulanger, avec un iPhone XS de 64 Go gris sidéral à 699 € (lire : L'iPhone XS de 64 Go gris sidéral à 699 € !).

C'est tout simplement le meilleur tarif jamais vu sur ce modèle : l'iPhone XS de 256 Go est actuellement affiché à 899 € chez Amazon dans son coloris doré ! Initialement vendu 1 329 €, ce modèle est sorti du catalogue suite à la commercialisation de l'iPhone 11 Pro en septembre dernier. Il est toutefois toujours disponible chez les revendeurs, avec un prix qui tourne généralement autour de la barre des 1 000 € À 899 €, cet iPhone XS permet d'économiser 80 € par rapport à l'iPhone 11 équivalent. Le format est un peu plus compact avec une dalle de 5,8" au lieu de 6,1", on gagne un écran OLED et un zoom optique, mais on perd l'ultra-grand angle et le mode nuit de la toute dernière génération. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est surtout le contraste absolu de l'écran OLED qui fera pencher la balance.Si vous pouvez vous contenter de 64 Go de stockage, il y a également une très belle offre chez Top Achat, avec le modèle argenté à 751,06 € . Le modèle doré est à 798,06 € chez Top Achat également, et le modèle gris sidéral est à 799 € chez Rue du Commerce. Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée !