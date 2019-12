-11% et -13% sur l'iPhone 11 jaune de 128 et 256 Go

Tout le monde peut avoir un iPhone 11 en promo de la couleur qu'il souhaite, à condition que ce soit le jaune. Top Achat a lancé une sympathique opération promotionnelle sur le dernier smartphone d'Apple dans sa déclinaison jaune, avec le modèle de 128 Go à 760,46 € au lieu de 859 € (-11,5%) et le modèle de 256 Go à 854,46 € au lieu de 979 € (-12,7%). Il est donc possible d'obtenir l'iPhone 11 de 128 Go pour moins cher que le modèle de 64 Go seulement, qui est à 809 € chez Apple.Pour bénéficier de cette offre, il faut entrer le code promo "LEZARD" au moment de la commande. Ce code sera valable jusqu'à ce jeudi 19 décembre à midi, dans la limite des stocks disponibles.