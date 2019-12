Deux Apple Watch Series 4 cellulaires dès 369 

Après une première offre ce matin, deux nouveaux modèles d'Apple Watch Series 4 cellulaires sont en promotion chez Boulanger . Il s'agit de deux modèles Nike+ en aluminium gris sidéral avec un bracelet sport noir : la déclinaison 40 mm est à 369 € et la déclinaison 44 mm est à 389 € Par rapport à l'Apple Watch Series 5 équivalente, dont les différences techniques sont peu importantes , les économies sont respectivement de 180 € et 190 €. Par rapport à l'Apple Watch Series 3, le supplément n'est que de 30 €. Attention, l'état des stocks n'est pas connu et Boulanger ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.