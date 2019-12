-9% sur le MacBook Pro 16'' chez Amazon

Mise à jour 10:29 :

Vous pouvez retrouver les mêmes tarifs de 2 469,99 € (512 Go, gris sidéral) et 2 899 € (1 To, argent, gris sidéral) dans le cadre d'une vente flash chez Rue du Commerce.

Le MacBook Pro 16" commence à voir ses tarifs baisser chez les revendeurs ! Aujourd'hui, il est possible d'économiser quelques centaines d'euros chez Amazon , avec le modèle d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage à 2 469,99 € au lieu de 2 699 € dans son coloris gris sidéral, et le modèle haut de gamme avec 1 To de stockage à 2 899,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € sur l'Apple Store . Cela représente des rabais de 8,5% et 9,4% par rapport aux tarifs officiels d'Apple.Notez qu'il est possible d'obtenir un peu mieux sur le modèle d'entrée de gamme chez Top Achat , avec un tarif de 2 443,91 € sur le modèle gris sidéral jusqu'à midi ce jeudi 19 décembre grâce au code promo "LEZARD". Attention, la durée des offres d'Amazon n'est pas précisée.