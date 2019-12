Quelques modèles d'iPad Pro sur le Refurb Store

C'est suffisamment rare pour être signalé : il y a quelques modèles d'iPad Pro de troisième génération sur le Refurb Store ce vendredi matin ! Les tarifs débutent à 759 € au lieu de 899 € pour le modèle 11" Wi-Fi de 64 Go argenté, et à 949 € au lieu de 1 119 € pour le modèle 12,9" Wi-Fi de 64 Go gris sidéral. Deux modèles 12,9" cellulaires sont disponibles : un 256 Go argenté à 1 229 € , et un 512 Go gris sidéral à 1 419 € Si vous lorgnez sur la tablette haut de gamme d'Apple et que vous trouvez votre bonheur dans cette courte liste, ne tardez pas : les stocks sont très limités et ces modèles ne resteront pas longtemps en ligne. Ces produits reconditionnés par Apple permettent d'économiser 15% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store , tout en bénéficiant de la même garantie de deux ans (lire :).