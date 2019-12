Grosses promos sur l'iPhone XS, dès 699 

Il y a de très grosses promotions sur l'iPhone XS en cette fin de semaine chez Boulanger ! Les modèles de 64 Go sont bradés à 699 € ( gris sidéral or ), alors qu'ils coûtaient encore 859 € le mois dernier. 859 €, c'est justement le tarif auquel sont désormais vendus les modèles de 256 Go ( gris sidéral or ), alors que leur prix tournait plutôt autour des 1 000 € il y a encore quelques jours. Et si vous avez besoin d'un stockage de 512 Go, les tarifs sont désormais de 1 089 € ( gris sidéral or ).Cette offre est tellement importante qu'elle permet d'obtenir l'iPhone XS un peu moins cher que l'iPhone XR à capacité égale ; c'est du jamais vu ! L'iPhone XS est un peu plus compact (5,8" contre 6,1"), dispose d'un zoom optique en plus du grand angle habituel, intègre le capteur de pression 3D Touch, et il propose surtout une magnifique dalle OLED très largement supérieure à la technologie LCD utilisée sur l'iPhone XR, avec des noirs absolus et une résolution nettement plus importante. À l'origine, il y avait 300 € de différence entre l'iPhone XR et l'iPhone XS ! Et sur certains points, notamment en ce qui concerne l'écran, l'iPhone XS reste supérieur à l'iPhone 11.Boulanger avait déjà lancé cette offre promotionnelle il y a deux jours , mais elle ne concernait initialement que les modèles de 64 Go ; vous avez désormais le choix dans les capacités avec des remises du même ordre sur tous les modèles. Attention, l'état des stocks du revendeur n'est pas connu et cette offre très agressive ne restera probablement pas en ligne très longtemps. Notez qu'il n'est plus possible d'être livré avant Noël ; vous pouvez toutefois opter pour un retrait en boutique si du stock est disponible à proximité de chez vous.