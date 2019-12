Les Powerbeats Pro à 199  au lieu de 249 

Les Powerbeats Pro sont normalement vendus 249,95 € sur l'Apple Store . Aujourd'hui, Amazon a mis en place une petite promo sur les modèles noirs : ils sont actuellement affichés à 199 € . Cette remise d'une cinquantaine d'euros représente un rabais de 20%, et c'est le meilleur tarif constaté jusqu'ici.Rappelons que les Powerbeats Pro, qui ont présentés au printemps dernier , intègrent la même puce Apple H1 que sur les AirPods 2 et les AirPods Pro. Elle apporte notamment la gestion de la fonctionnalité "Dis Siri". Les Powerbeats Pro, totalement sans fil contrairement aux Powerbeats3, présentent une autonomie de 9 heures et une résistance à la sueur et à l'eau.Comme à son habitude, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Le tarif est donc susceptible de remonter à son niveau normal à tout moment.