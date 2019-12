L'iPhone XS à 699  +bons à la Fnac !

Voilà plusieurs jours qu'une offre promotionnelle très agressive a été lancée par quelques revendeurs sur l'iPhone XS, proposé à 699 € dans sa version avec 64 Go de stockage alors que le tarif de ce modèle était plutôt dans les alentours des 1 000 € un peu plus tôt ce mois-ci. En ce jour de Noël, la Fnac a lancé une nouvelle opération promotionnelle permettant d'obtenir des bons d'achats de 10 € tous les 100 € dépensés, et cette offre est cumulable avec la remise sur l'iPhone XS ! Il est ainsi possible d'obtenir le smartphone à 699 € ( gris sidéral or ) tout en récupérant un bon d'achat de 60 € (ou 70 € en ajoutant un petit accessoire pour passer la barre des 700 €).Cette offre est réservée aux adhérents ( 10,99 € pour trois ans) et il faut utiliser le code promo "CADEAUX", qui sera valable jusqu'à ce jeudi 26 décembre à 13h, pour pouvoir en profiter. Attention, les stocks d'iPhone XS sont déjà bien éprouvés et il y a des délais plus importants que d'habitude, avec des livraisons qui ne sont pas attendues avant le mois de janvier (pour le modèle doré, un vendeurs tiers est proposé par défaut mais il est bien possible de le commander auprès de la Fnac en cliquant sur l'onglet "Prix Fnac").