De nouveaux iMac avec GPU Vega 20 sur le Refurb Store

Deux nouveaux modèles d'iMac 21,5" dotés d'une carte graphique Radeon Pro Vega 20 viennent de faire leur apparition sur le Refurb Store . Tous les deux équipés d'un processeur Core i5 hexacœur cadencé à 3,2 GHz, d'un Fusion Drive de 1 To et d'un écran 21,5" Retina 4K, ils intègrent 8 Go de RAM pour 1 979 € (au lieu de 2 359 €), et 16 Go de RAM pour 2 189 € (au lieu de 2 599 €).De nombreuses autres configurations d'iMac dotés de graphismes plus modestes sont également disponibles. Les tarifs débutent à 1 099 € au lieu de 1 299 € pour le modèle d'entrée de gamme (sans écran Retina), à 1 269 € au lieu de 1 499 € pour les modèles 21,5" Retina 4K, et à 1 779 € au lieu de 2 099 € pour les modèles 27" Retina 5K (lire :).