-15% sur un iMac 4K avec Fusion Drive

C'est une très belle offre que vient de lancer Amazon sur l'iMac 21,5" Retina 4K standard haut de gamme, avec un processeur Core i5 hexacoeur cadencé à 3 GHz, une carte graphique Radeon Pro 560X, 8 Go de mémoire vive et un Fusion Drive de 1 To. Ce modèle qui coûte habituellement 1 699 € sur l'Apple Store est aujourd'hui bradé à 1 443,90 € , soit 15% de remise ! Un tel taux de réduction est habituellement réservé aux machines reconditionnées d'Apple (cette machine est d'ailleurs affichée à 1 439 € sur le Refurb Store ), or il s'agit bien ici d'un modèle neuf.Il ne reste qu'un seul exemplaire en stock, mais d'autres unités sont en cours d'acheminement et il devrait donc être possible pour plusieurs personnes de profiter de cette offre. Vous pouvez retrouver les autres modèles d'iMac sur notre comparateur de prix . Vous noterez la présence d'une autre offre, cette fois sur le modèle 27" de milieu de gamme qui est à 1 947,49 € au lieu de 2 299 €.