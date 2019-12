-15% sur cinq modèles d'iMac 21,5'' et 27''

Si vous comptiez acheter un des modèles d'iMac standard actuellement au catalogue, il y a de bonnes affaires à réaliser cette semaine chez Rue du Commerce grâce au code promo "NOEL-APPLE-5". Cinq modèles d'iMac bénéficient en effet de remises allant de -15% à -17% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store Vous pouvez ainsi obtenir l'iMac 21,5" d'entrée de gamme à 1 073,40 € au lieu de 1 299 €, l'iMac 21,5" 4K quadricoeur à 1 272,99 € au lieu de 1 499 €, ou encore l'iMac 21,5" 4K haut de gamme avec Fusion Drive à 1 443,90 € au lieu de 1 699 €. Du côté des modèles 27", le modèle d'entrée de gamme n'est pas disponible, le modèle de milieu de gamme est à 1 947,99 € au lieu de 2 099 € (même prix chez Amazon ), et le modèle haut de gamme avec le Fusion Drive de 2 To est à 2 213,41 € au lieu de 2 599 € (même prix chez Amazon ).Comme souvent, notez bien que nous ne savons pas combien de temps le code "NOEL-APPLE-5" sera valable, et nous ne connaissons d'ailleurs pas l'état des stocks de Rue du Commerce. Ne tardez donc pas si une de ces offres vous intéresse.