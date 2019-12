Le MacBook Air de 2019 enfin de retour sur le Refurb Store !

Voilà plus d'un mois et demi que ne l'avait plus vu : le MacBook Air de 2019 est enfin de retour sur le Refurb Store , à quelques heures du passage à l'année 2020 ! Les tarifs sont de 1 059 € ( argent or ) pour le modèle de 128 Go, qui coûte normalement 1 249 € sur l'Apple Store classique. Pour 256 Go de stockage, comptez 1 269 € ( argent or ) au lieu de 1 499 €. Il y a également quelques configurations sur mesure, avec jusqu'à 16 Go de RAM et/ou 512 Go de stockage.Si vous comptiez vous offrir un MacBook Air, voilà une excellente occasion de faire des économies. Les produits issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple et présentent une qualité irréprochable, généralement impossible à distinguer des produits neufs de l'Apple Store classique. Et surtout, les produits du Refurb Store bénéficient de la même garantie de deux ans que les autres produits d'Apple (lire :). Attention, les stocks de la boutique de produits reconditionnés d'Apple varient très régulièrement et les produits populaires comme le MacBook Air sont rarement disponibles très longtemps.