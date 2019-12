Jusqu'à -16% sur les MacBook Pro de 2019 !

Il y a de belles affaires à réaliser en cette toute fin d'année sur les MacBook Pro de 2019 chez Top Achat ! Du côté des modèles avec deux ports Thunderbolt, seul une référence se détache vraiment avec le modèle de 256 Go gris sidéral à 1 519,05 € au lieu de 1 749 € (-13,2%). Les meilleures offres se situent du côté du MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, où vous pouvez retrouver le modèle de 256 Go à 1 709,05 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 999 € (-14,5%) et le modèle de 512 Go à 1 899,05 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 249 € (-15,6%). Enfin, le MacBook Pro 16" avec 512 Go gris sidéral est à 2 374,91 € au lieu de 2 699 € (-12%), et les modèles avec 1 To sont à 2 754,05 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € (-13,9%).Pour profiter de ces offres, vous devez entrer le code promotionnel "CODE" au moment de passer commande. Ce code sera valable jusqu'à ce vendredi 3 janvier à midi mais attention, nous ne connaissons pas l'état des stocks de Top Achat et certaines références peuvent s'épuiser avant l'échéance.