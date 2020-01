Des Mac mini à partir de 759  sur le Refurb Store

Voilà plus d'un mois que le Mac mini n'avait plus pointé son nez sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple : il est de retour aujourd'hui sur le Refurb Store , avec des tarifs de 759 € au lieu de 899 € pour le modèle d'entrée de gamme avec 128 Go de stockage et un processeur Core i3 quadricœur cadencé à 3,6 GHz, et de 1 059 € au lieu de 1 249 € pour le modèle haut de gamme avec 256 Go de stockage et un processeur Core i5 hexacœur cadencé à 3 GHz. Quelques configurations sur mesure permettant d'aller plus loin, du côté de la puissance, de la mémoire vive ou du stockage, sont également disponibles.Si vous êtes à la recherche d'économies sur l'achat de votre Mac, sachez qu'il y a également de nombreuses configurations d'iMac, de MacBook Air et de MacBook Pro aujourd'hui sur le Refurb, avec la classique remise de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés. Cette boutique alternative d'Apple est traditionnellement la meilleure manière de faire des économies sur l'achat d'un Mac : les produits sont reconditionnés directement par Apple, avec une qualité qui est généralement parfaitement indiscernable du neuf. Et surtout, la garantie est identique à celle de l'Apple Store classique (lire :).