-10% sur certains iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

De nombreux modèles d'iPhone 11 Pro et d'iPhone 11 Pro Max sont en promotion en cette fin de semaine chez Amazon, avec une remise de 9% ou 10% qui permet de faire de jolies économies par rapport aux tarifs habituels d'Apple. Vous pouvez ainsi retrouver l'iPhone 11 Pro de 64 Go à 1 044,05 € ( argent vert nuit ) au lieu de 1 159 €, le modèle de 256 Go à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 329 €, ou encore le modèle de 512 Go à 1 399 € ( argent vert nuit ) au lieu de 1 559 €. Du côté de l'iPhone 11 Pro Max, le modèle de 64 Go est à 1 149 € ( argent or ) au lieu de 1 259 €, le modèle de 256 Go est à 1 298,99 € ( gris sidéral vert nuit ) au lieu de 1 429 €, et le modèle de 512 Go est à 1 499 € ( argent vert nuit ) au lieu de 1 659 €.Comme toujours avec Amazon, notez bien que nous ne savons pas combien de temps ces offres seront disponibles. Les remises de l'ordre de 10% sur les iPhone 11 Pro sont assez fréquentes depuis quelques semaines, mais les prix restent susceptibles de revenir à leur niveau normal à tout moment.