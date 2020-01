L'Apple TV 4K à 169  sur le Refurb Store

L'Apple TV est rarement disponible en version reconditionnée sur le Refurb Store , mais les stocks sont bien au rendez-vous aujourd'hui. Les modèles 4K sont en effet proposés avec la classique remise de 15% par rapport aux tarifs de l'Apple Store classique : le modèle de 32 Go est à 169 € (au lieu de 199 €), et le modèle de 64 Go est 189 € (au lieu de 219 €).Ces deux modèles vous donnent gratuitement accès à Apple TV+ pendant un an. Attention, l'Apple TV est rarement disponible bien longtemps sur le Refurb Store.