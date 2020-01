Les anciens MacBook Air à 829  sur le Refurb Store

On ressort les vieilleries aujourd'hui sur le Refurb Store : le vénérable MacBook Air classique fait son retour aujourd'hui, avec le modèle de 128 Go à 829 € et le modèle de 256 Go à 1 049 € . Cela faisait pratiquement deux mois que l'on avait pas vu ces modèles, qui ne sont plus au catalogue aujourd'hui mais qui ont l'avantage d'offrir un tarif plancher, une connectique classique (MagSafe, USB-A, lecteur de cartes SD...) et un clavier à mécanisme à ciseaux confortable et fiable.Ces modèles pèchent en revanche au niveau de la qualité d'écran, très nettement inférieure à celle des MacBook Air à écran Retina qui sont également proposés à partir de 1 059 € (pour 128 Go de stockage). Si votre budget vous le permet, nous vous conseillons plutôt d'opter pour un modèle plus récent, bien plus au goût du jour.Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre MacBook Air ou de votre Mac en général, le Refurb Store est une excellente alternative à l'Apple Store classique. Apple propose un minimum de 15% de remise sur les machines de la génération actuelle. Les ordinateurs sont reconditionnés par ses soins, avec une qualité finale qui est généralement parfaitement indiscernable des produits neufs, et la garantie est surtout identique à celle des produits neufs. Acheter sur le Refurb Store peut en revanche demander un peu de patience, les stocks variant d'un jour à l'autre (lire :).