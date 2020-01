Trois iPhone XR de 64 Go neufs à 629 

Mise à jour 10:53 :

Amazon s'est aligné sur les modèles blanc et rouge.

Trois modèles d'iPhone XR neufs d'une capacité de 64 Go sont en promotion aujourd'hui chez Rue du Commerce : au lieu de 709 € sur l'Apple Store , ils sont actuellement proposés à 629 € dans leurs coloris blanc jaune et rouge . Pour obtenir ce tarif, il faut entrer le code promo "APPLE-5" au moment de la commande.D'autres modèles d'iPhone XR sont en promotion, mais avec un pourcentage de remise moins important ; vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur les smartphones d'Apple sur notre comparateur de prix . Attention, nous ne savons pas combien de temps le code promo "APPLE-5" sera disponible, et l'état des stocks de Rue du Commerce est également inconnu.