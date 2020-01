L'adaptateur Lightning vers USB 3 d'Apple à 20  (-56%)

Mise à jour 15:53 :

Les stocks sont déjà épuisés chez Darty, mais l'offre d'Amazon est toujours valable.

L'adaptateur pour Appareil Photo Lightning vers USB 3 d'Apple bénéficie d'une très belle opération promotionnelle aujourd'hui chez Darty . Alors que ce petit accessoire coûte normalement 45 € sur l'Apple Store , le revendeur le propose à 20 € , soit 56% de remise ! Il y a des frais de port de 4,99 €, mais ils peuvent être évités en optant pour un retrait en boutique. Alternativement, vous pouvez retrouver cet adaptateur à 25,70 € chez Amazon avec une livraison à domicile gratuite.Rappelons que cet adaptateur permet de transférer facilement à l'iPhone ou l'iPad des photos et vidéos depuis votre appareil photo numérique, ou tout simplement de connecter une clé USB ou un disque externe avec iOS 13. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée, et nous ne connaissons pas l'état des stocks de Darty et d'Amazon ; l'accessoire n'est pas forcément très populaire mais la remise est très importante et cette offre pourrait donc s'épuiser rapidement.