Des iPhone XS neufs à partir de 699  !

Après quelques jours d'absence, les iPhone XS sont de retour en promotion chez Boulanger , avec de très belles offres sur des modèles de différentes capacités. Les tarifs débutent à 699 € ( gris sidéral or ) pour 64 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez obtenir un modèle de 256 Go à 859 € ( gris sidéral or ). Comptez enfin 1 089 € ( gris sidéral or ) pour 512 Go de stockage.Le tarif de l'iPhone XS s'est effondré depuis l'arrivée de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro. L'année dernière, ce téléphone qui était le plus haut de gamme d'Apple (si l'on exclut la déclinaison Max dont seule la taille d'écran change) était ainsi vendu à partir de 1 159 € ! Et il était encore difficile de l'obtenir sous la barre des 859 € il y a encore quelques semaines. La baisse de prix est tellement importante que ce modèle est désormais légèrement moins cher que l'iPhone XR à capacité équivalente, alors que les caractéristiques techniques de l'iPhone XS sont supérieures.L'iPhone XS est un peu plus compact que l'iPhone XR, avec un écran de 5,8" au lieu de 6,1" (ce qui offre une surface d'affichage légèrement réduite mais une meilleure tenue en main). Il intègre un zoom optique en plus du grand angle habituel, le capteur de pression 3D Touch, et il arbore surtout un magnifique écran OLED. La technologie OLED est très supérieure à la classique dalle LCD utilisée sur l'iPhone XR : l'iPhone XS est ainsi en capacité d'offrir les fameux "vrais noirs", et une résolution d'écran nettement plus importante. Sur certains points comme l'écran OLED, l'iPhone XS reste ainsi supérieur à l'iPhone 11 qui en est encore au LCD.En bref, si vous aviez prévu de vous offrir un iPhone XS et attendiez une bonne promo pour vous lancer, cette remise est très importante et nous vous conseillons donc de ne pas hésiter une seconde. Si c'est plutôt l'iPhone XR qui vous faisait de l'oeil, nous vous conseillons de revoir vos plans : il est certes possible d'obtenir l'iPhone XR un peu moins cher grâce aux régulières promotions des revendeurs, mais vous ne regretterez pas les avantages de l'iPhone XS en terme de qualité d'écran pour un surcoût très raisonnable.Attention, l'iPhone XS n'est plus vendu par Apple et nous ne connaissons pas les stocks des revendeurs, et plus spécifiquement ceux de Boulanger dans le cadre de cette offre. La durée de l'opération promotionnelle n'est pas précisée, et les stocks peuvent s'épuiser à tout moment : ne tardez pas pour passer commande si cette offre vous intéresse.