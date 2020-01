L'iPhone XS de 256 Go argenté à 829  !

Mise à jour 8:03 :

Les modèles gris sidéral et doré viennent également de tomber à 829 € chez CDiscount.

Mise à jour 10:13 :

L'offre est épuisée chez Amazon, mais les tarifs sont toujours valable chez CDiscount !

Après les excellentes offres de Boulanger , qui propose l'iPhone XS à partir de 699 € (pour 64 Go de stockage), c'est au tour d' Amazon de lancer une très belle opération promotionnelle, cette fois sur un seul modèle : l'iPhone XS de 256 Go argenté, présentement affiché à 829 € . C'est 30 € de mieux que chez Boulanger, et c'est tout simplement le meilleur tarif encore jamais constaté sur ce modèle.Avant l'arrivée de l'iPhone 11 Pro à l'automne dernier, l'iPhone XS de 256 Go coûtait encore 1 329 €. Suite à la commercialisation de la nouvelle gamme, il est sorti du catalogue d'Apple mais est resté en vente chez les revendeurs à un tarif qui s'est rapidement stabilisé à 1 199 €. Mais depuis quelques temps, tout s'effondre : on l'a régulièrement vu à 999 € en toute fin d'année 2019, puis à 859 € depuis quelques jours dans le cadre de l'incroyable offre de Boulanger. On ne pensait pas que cela irait encore plus bas, d'autant plus chez Amazon ; nous voici donc en présence d'une très bonne affaire.Cette affaire est d'autant plus intéressante que le premier modèle d'iPhone doté de 256 Go de stockage est l'iPhone 11, à... 979 €. Or, l'iPhone 11 n'est pas équipé d'un écran OLED ! La dalle utilisée sur l'iPhone XS est en effet très largement supérieure, à la fois en terme de qualité (le contraste infini notamment) et de résolution. L'iPhone XS conserve d'autres avantages, comme le zoom optique (au lieu de l'ultra-grand angle sur l'iPhone 11) et le capteur de pression 3D Touch.Attention, seulement trois exemplaires sont disponibles au moment où nous écrivons ces lignes ; d'autres unités sont en cours d'approvisionnement mais cela devrait s'accompagner d'une hausse des délais de livraison. Si l'iPhone XS vous faisait de l'oeil, nous vous conseillons vivement de passer commande très rapidement ; cette offre est particulièrement exceptionnelle et il y a fort à parier qu'elle ne restera pas en ligne bien longtemps.