Soldes : des iPhone XS Max neufs à 899 

C'est tout simplement le meilleur tarif jamais vu sur l'iPhone XS Max d'une capacité de 64 Go : en ce début de soldes, CDiscount vient de mettre en place un tarif de 899 € sur les modèles gris sidéral et argent ! Il y a quelques jours encore, il était impossible de trouver ces modèles chez un revendeur français sous la barre des 999 €... Cela permet d'obtenir ce modèle doté d'un écran OLED pour moins cher que l'iPhone 11 équivalent, qui est vendu 979 €. L'iPhone 11 Pro Max, lui, est vendu à partir de 1 259 € chez Apple.Notez bien que nous ne connaissons pas l'état des stocks de CDiscount, et que cette offre est particulièrement agressive : ne tardez pas pour passer commande si cette offre vous intéresse, il est probable qu'elle ne reste pas très longtemps en ligne.