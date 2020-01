Soldes : l'iPhone 8 Plus de 256 Go argenté à 557,07 

L'iPhone 8 Plus argenté d'une capacité de 256 Go bénéficie d'une énorme remise dans le cadre des soldes chez Rue du Commerce : il est actuellement bradé à 557,07 € ! Cette capacité n'est aujourd'hui plus commercialisée par Apple, mais les modèles de 128 Go sont toujours vendus sur l'Apple Store à 709 €. L'offre mise en place par Rue du Commerce est donc une énorme affaire.Pour bénéficier de la remise, vous devez utiliser le code promo "SOLDES-APPLE-7" au moment de passer commande. Comme d'habitude dans le cadre des soldes, l'état des stocks de Rue du Commerce n'est pas connu. L'offre étant très importante, il est probable que ce tarif ne reste pas en ligne très longtemps.