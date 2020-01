Des coques et étuis Apple pour iPhone en solde

De nombreux modèles de coques et d'étuis directement conçus par Apple bénéficient de fortes remises dans le cadre des soldes aujourd'hui, notamment chez Rue du Commerce et Boulanger . La liste des produits concernés serait trop longue à rapporter ici, mais sachez donc qu'il est possible de bénéficier de remises s'approchant souvent de la barre des -50% chez Rue du Commerce, avec des protections compatibles avec divers modèles, dont les plus récents (mais souvent avec des remises un peu moins importantes). Vous pouvez en retrouver la liste des produits en solde sur cette page Les produits concernés sont moins nombreux chez Boulanger mais les remises sont souvent plus importantes, avec des rabais allant souvent allègrement au-dessus de la barre des -50%, parfois même des -60% voire -80%. Vous pouvez retrouver les références concernées sur cette page (sélectionnez "Soldes" et "Apple" dans les filtres).S'agissant de produits soldés, notez bien que les stocks sont très limités : les offres les plus intéressantes vont partir vite et il vaut donc mieux passer commande rapidement si vous trouvez votre bonheur dans la sélection en promotion aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un modèle précis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux accessoires d'Apple dans notre comparateur de prix