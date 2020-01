-12% sur le MacBook Pro 16'' avec 512 Go de stockage

Mise à jour 20:43 :

Amazon vient de s'aligner sur le tarif de 2 374,99 €.

Mise à jour 16:20 :

Le modèle haut de gamme vient de tomber à 2 754,99 € (argent, gris sidéral) chez Rue du Commerce, soit 14% de remise !

Le MacBook Pro 16" d'entrée de gamme, avec un processeur Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD bénéficie d'une jolie vente flash pour ce début de soldes chez Rue du Commerce : il est actuellement proposé à 2 374,99 € dans sa déclinaison argentée, au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store habituellement. Cela représente une remise immédiate de 12%, que vous pouvez obtenir grâce au code promo "APPLE-5" à entrer au moment de passer commande. Cette vente flash sera valable jusqu'à ce dimanche 12 janvier à 11h30, dans la limite des stocks disponibles.Le modèle gris sidéral bénéficie également d'une petite remise de 5%, à 2 564,05 € grâce au code promo "APPLE-5", mais cette offre est bien évidemment beaucoup moins intéressante que sur le modèle argenté. Si vous comptez plutôt investir dans le modèle haut de gamme, avec un processeur Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de mémoire vive et 1 To de SSD, vous trouverez une remise de 8% chez Top Achat où le tarif est de 2 899 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € chez Apple.