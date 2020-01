Le MacBook Pro 16'' avec 1 To de SSD à 2 754,99  (-14%)

Peu après avoir lancé une vente flash sur le modèle d'entrée de gamme argenté à 2 374,99 € plus d'infos ), Rue du Commerce a également mis en place une très belle opération promotionnelle sur le modèle haut de gamme, avec 1 To de stockage. Au lieu des 3 199 € demandés sur l'Apple Store , vous pouvez l'obtenir à 2 754,99 € ( argent gris sidéral ), soit 14% de remise ! Pour profiter de cette offre, il faut entrer le code promotionnel "APPLE-5" au moment de la commande.Contrairement au modèle avec 512 Go de SSD dont la vente flash sera valable jusqu'à dimanche, cette remise sur le MacBook Pro 16" haut de gamme n'a pas de date d'expiration ; cette offre est donc susceptible de prendre fin à tout moment.