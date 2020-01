14% de remise sur le MacBook Air de 2019

Le MacBook Air de 2019 bénéficie d'une belle remise chez Rue du Commerce , avec une réduction immédiate de 14% par rapport aux tarifs d'Apple. Vous pouvez retrouver le modèle de 128 Go à 1 079,19 € au lieu de 1 249 € dans son coloris argenté, et le modèle de 256 Go à 1 295,80 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 499 €. Pour pouvoir profiter de ce tarif, vous devez entrer le code promo "APPLE-5" (dont la durée de validité est inconnue) au moment de passer commande.Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre MacBook Air, n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de l'acheter sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple qui le propose en ce moment à 1 059 € ( argent or ) pour 128 Go et à 1 269 € ( argent or ) pour 256 Go. La machine n'est dans ce cas pas parfaitement neuve, mais elle bénéficie de la même garantie que sur l'Apple Store classique (lire :).