Belle remise sur les MacBook Pro 15,4'' à la Fnac

Ça sent le déstockage à la Fnac ! Alors que le MacBook Pro 15,4" a été retiré du catalogue d'Apple en novembre suite à la sortie du MacBook Pro 16" , quelques revendeurs disposent encore d'un peu de stock et c'est le cas de la Fnac qui propose le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go à 2 199,99 € ( argent gris sidéral ) et le modèle haut de gamme avec 512 Go à 2 399,99 € ( argent gris sidéral ).La remise sur le modèle d'entrée de gamme n'est pas forcément très intéressante, le même modèle étant également disponible à 2 109 € sur le Refurb Store . En revanche, la version reconditionnée du modèle haut de gamme est à 2 529 € chez Apple, et l'offre de la Fnac à 2 399,99 € est alors séduisante. Par rapport au MacBook Pro 16", qui est vendu à partir de 2 699 € sur l'Apple Store , l'ancien MacBook Pro 15,4" haut de gamme présente un processeur Core i9 plus puissant, au prix d'une carte graphique moins performante toutefois.Cette opération promotionnelle de la Fnac est réservée à ses adhérents ; vous pouvez obtenir la carte Fnac classique à 10,99 € pour une durée de validité de trois ans. Cette offre sera valable jusqu'au 1er mars, dans la limite des stocks disponibles.