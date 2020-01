L'iPad mini 5 de 64 Go à 381,60  (-17%) chez Amazon

L'iPad mini 5 bénéficie rarement de promotions très intéressantes, mais l'offre que vient de lancer Amazon est particulièrement exceptionnelle... à condition d'avoir besoin d'un modèle Wi-Fi de 64 Go. Le revendeur a mis en place deux coupons de réduction sur des références qui sont déjà proposées avec des tarifs inférieurs à ceux de l'Apple Store . Il est ainsi possible grâce à ces coupons d'obtenir le modèle argenté à 381,60 € et le modèle gris sidéral à 395,99 € . Ce sont des modèles qui coûtent normalement 459 € chez Apple ! Les rabais sont respectivement de 16,9% et 13,7%.Attention, pensez bien à cocher la petite case "Utiliser le coupon" situé sous le prix de la tablette ; la remise n'est pas appliquée automatiquement. Notez bien que nous ne savons pas combien de temps ces coupons seront disponibles, mais que les offres de ce type chez Amazon ne restent rarement en ligne plus de quelques heures.