Coupons : l'iPhone 11 à partir de 728,10  chez Amazon !

Si l'iPhone 11 vous faisait de l'oeil, Amazon vient de lancer une offre qui devrait vous intéresser ! Le revendeur a mis en place des coupons de réduction assez généreux sur certains modèles. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un rabais de 80,90 € sur les modèles de 64 Go dans leurs coloris rouge blanc et mauve , ce qui permet d'obtenir un tarif de 728,10 € au lieu de 809 €. Si vous avez besoin de 128 Go de stockage, le coupon est de 85,90 € sur les modèles rouge et blanc , soit un tarif final de 773,10 € au lieu de 859 €. Enfin, vous pouvez bénéficier d'un rabais de 97,90 € sur les modèles de 256 Go dans leurs coloris rouge mauve et noir , pour un total de 881,10 € au lieu de 979 €.La réduction ne s'applique pas automatiquement : pensez à bien cocher la petite case "Utiliser le coupon" située sous le prix de l'iPhone avant de mettre ce dernier au panier. Attention, la durée de validité des coupons n'est pas précisée par Amazon et les offres de ce type restent rarement bien longtemps en ligne.