Coupons : -10% sur les iPhone 11 Pro chez Amazon

L'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max bénéficient d'un joli coup de pouce en cette fin de semaine chez Amazon , qui vient de mettre en place des coupons de remise immédiate correspondant plus ou moins à un rabais de 10% sur de nombreux modèles. Les tarifs débutent à 1 034,10 € au lieu de 1 159 € pour l'iPhone 11 Pro argenté de 64 Go ou 1 043,10 € pour les modèles vert nuit or et gris sidéral . Pour 256 Go de stockage, vous pouvez bénéficier d'un rabais de 132,90 € sur les modèles argent et vert nuit , ce qui porte la facture à 1 196,10 € au lieu de 1 329 €.Du côté de l'iPhone 11 Pro Max, le modèle de 64 Go gris sidéral bénéficie d'un coupon de 125,90 € pour un total de 1 133,10 € au lieu de 1 259 €. Le modèle argenté de 256 Go se retrouve pour sa part à 1 286,10 € au lieu de 1 429 €. Enfin, il y a un coupon de 165,90 € sur les modèles de 512 Go dans leurs coloris gris sidéral or et vert nuit , pour un total de 1 493,10 € au lieu de 1 659 €.Comme d'habitude avec Amazon, notez bien qu'aucune date d'expiration n'est précisée pour les coupons ; les remises de ce type restent généralement en ligne quelques heures et disparaissent rapidement. Attention, vous devez bien penser à cocher la petite case "Utiliser le coupon" avant d'ajouter l'iPhone au panier — la remise ne s'applique pas automatiquement.