15  offerts dès 100  d'achat à la Fnac

Quelques emplettes à réaliser à la Fnac ? Le revendeur vient de mettre en place un petit code promotionnel, "PROMO15", qui vous permettra de récupérer un bon d'achat de 15 € dès 100 € de commande. Quelques produits d'Apple sont exclus de cette offre — c'est le cas des AirPods et des iPhone 11 et 11 Pro — mais il est possible d'en profiter sur une large sélection, dont des ventes flash sur les ordinateurs portables d'Apple. Vous pouvez notamment cumuler ce bon d'achat avec les fortes remises accordées sur les anciens MacBook Pro 15,4" ( plus d'infos ).Comme souvent, vous avez besoin d'être adhérent du site pour pouvoir bénéficier de cette offre. Celle-ci est proposée à 10,99 € pour une durée de validité de trois ans. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 13 janvier à 13h.