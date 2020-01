Des iPhone XS de 64 Go neufs à 679  !

Un nouveau record de prix vient d'être battu pour l'iPhone XS chez CDiscount ! L'ancien téléphone haut de gamme d'Apple y est en effet bradé à 679 € dans ses coloris gris sidéral et doré . Une remise très importante qui permet même de faire des économies par rapport à l'iPhone XR, qui coûte toujours 709 € à capacité équivalente chez Apple.L'iPhone XS est un peu plus compact que l'iPhone XR : il intègre un écran de 5,8" au lieu de 6,1". La dalle est un peu plus petite, mais elle fait appel à la technologie OLED (et ses fameux "vrais noirs") et elle présente une résolution supérieure : l'écran de l'iPhone XS est bien plus agréable au quotidien. L'iPhone XS intègre également un zoom optique en plus du classique grand angle, ainsi que le capteur de pression 3D Touch.Initialement vendu à partir de 1 159 €, l'iPhone XS est sorti du catalogue suite à la commercialisation de l'iPhone 11 Pro en septembre dernier. Son tarif a régulièrement baissé depuis, avant de s'effondrer ces dernières semaines ; une telle chute des prix d'une année sur l'autre est totalement inédite pour un smartphone pommé.Les stocks de CDiscount ne sont pas connus et cette offre est très agressive : ne tardez pas pour en profiter si elle vous intéresse, car elle risque bien de ne pas rester en ligne très longtemps.