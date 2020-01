Jusqu'à -14% sur les MacBook Pro 16'' de 2019

Le MacBook Pro 16" vous fait de l'oeil ? Quelques promos intéressantes viennent d'être lancées sur le dernier ordinateur portable d'Apple : le modèle haut de gamme, avec un processeur Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et 1 To de stockage est notamment proposé dans son coloris gris sidéral à 2 754,99 € chez Amazon (même prix chez Rue du Commerce ), soit 14% de remise immédiate par rapport aux 3 199 € demandés sur l'Apple Store . La déclinaison argentée est également disponible à 2 754,99 € chez Rue du Commerce (mais pas chez Amazon). Le modèle d'entrée de gamme, avec un Core i7 hexacoeur cadencé à 2,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est également affiché à 2 374,99 € chez Rue du Commerce au lieu de 2 699 € chez Apple, soit 12% de remise.Attention, les prix varient régulièrement chez Amazon et nous n'avons aucune idée de la durée de validité de cette offre. Du côté de Rue du Commerce, il n'y a également pas de date d'expiration de précisée pour les modèles avec 1 To de stockage, mais le modèle d'entrée de gamme est à ce tarif dans le cadre d'une vente flash qui sera valable jusqu'au mardi 21 janvier à 10h, dans la limite des stocks disponibles. Chez Rue du Commerce, vous devez utiliser le code promo "APPLE-5" une fois le Mac ajouté au panier pour bénéficier du tarif promotionnel.