L'iPad 10,2'' à 269  chez Rakuten

C'est une offre assez monumentale qui vient d'être lancée sur l'iPad 10,2" gris sidéral avec 32 Go de stockage chez Rakuten : il est proposé à 269 € au lieu de 389 € chez Apple , soit 31% de remise ! Pour profiter de cette offre, vous devez entrer le code promotionnel "CR20" au moment de passer commande. Cette commande vous permet d'ailleurs de récupérer un bon d'achat de 14,45 € valable sur un prochain achat.Pour atteindre un tel tarif, pas de secret : il s'agit d'un modèle importé du Royaume-Uni, fourni avec un adaptateur pour le bon fonctionnement du chargeur en France. Cela ne change rien au quotidien et cela ne pose d'ailleurs aucun problème pour la garantie d'un an auprès d'Apple en France. En revanche, la seconde année de garantie peut être bien plus compliquée à obtenir en cas de pépin (lire :). Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce jeudi soir à minuit.