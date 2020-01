Refurb : MacBook Air à 829 , MacBook Pro à 1 169 ...

Besoin d'un ordinateur portable, et si possible à moindre coût ? La boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ) a fait le plein de configurations de MacBook Air et de MacBook Pro ce vendredi. Sur le Refurb Store aujourd'hui, vous pourrez ainsi trouver l'ancien MacBook Air, avec sa connectique classique et son clavier à mécanisme à ciseaux à 829 € . Un premier prix qui a le mérite d'exister mais attention, sans écran Retina. Pour un modèle un peu plus moderne, avec un design plus compact et la connectique USB-C, le MacBook Air avec écran Retina est proposé à partir de 1 059 € au lieu de 1 249 € chez Apple. Le MacBook Pro est ensuite disponible à partir de 1 169 € pour les modèles de génération précédente, sans Touch Bar, ou à partir de 1 269 € au lieu de 1 499 € pour les modèles de la génération actuelle, avec Touch Bar. Il y a bien sûr de nombreux choix pour monter en gamme, notamment en terme de stockage et de mémoire vive.Le Refurb Store est une excellente alternative à l'Apple Store classique si vous souhaitez faire des économies sur l'achat de votre Mac : les ordinateurs sont reconditionnés directement par Apple, avec un niveau de qualité généralement impossible à distinguer des machines neuves, et la garantie est surtout identique à celle de l'Apple Store. La remise étant de 15% sur les modèles de la génération actuelle (un peu plus pour les générations précédentes), les rabais représentent rapidement plusieurs centaines d'euros d'économies.Si vous souhaitez plutôt opter pour une configuration parfaitement neuve, n'oubliez pas que les revendeurs proposent régulièrement des rabais sur les ordinateurs d'Apple. Vous pouvez retrouver les meilleures offres tous les jours sur notre comparateur de prix , qui vous permet d'ailleurs de créer vos alertes par e-mail personnalisées afin d'être sûr de ne rien rater.Ne perdez enfin pas de vue que le MacBook Pro 16" n'est pas encore disponible sur le Refurb Store , et que tous les modèles proposés sont donc équipés du clavier à mécanisme papillon qui présente une moins bonne fiabilité. Une mise à jour du MacBook Pro 13,3" est attendue pour le printemps , et il peut être intéressant d'attendre jusqu'à sa sortie pour investir. En revanche, il ne sera pas disponible en version reconditionnée avant plusieurs mois.