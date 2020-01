20  offerts tous les 150  dépensés à la Fnac

La Fnac a lancé une offre très intéressante en cette fin de week-end : le code promotionnel "MAGIC20" vous permet de récupérer des bons d'achat de 20 € par tranches de 150 € dépensés. Cette offre est assez exceptionnelle : la Fnac offre souvent des bons d'achat, mais ils sont généralement de 10 € tous les 100 € d'achats.Il est possible de bénéficier de cette offre sur les ordinateurs d'Apple (dont le récent MacBook Pro 16"), sur les iPad, les Apple Watch et sur certains modèles de smartphones comme l'iPhone 8, l'iPhone XS et l'iPhone XR (la génération de cette année n'est pas concernée). Les AirPods sont exclus de l'opération. L'offre est cumulable avec les quelques ventes flash en cours sur les ordinateurs portables d'Apple.Comme toujours avec la Fnac, cette opération promotionnelle est réservée aux détenteurs de la carte Fnac ; celle-ci coûte 10,99 € pour une durée de validité de trois ans. Cette offre sera valable jusqu'à ce lundi 20 janvier à 13h.