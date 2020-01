Baisse de prix pour l'iPhone X sur le Refurb Store

L'iPhone X vient de voir son prix baisser sur le Refurb Store , où il est désormais proposé à 699 € ( gris sidéral argent ) pour 64 Go de stockage et 829 € ( gris sidéral argent ) pour 256 Go de stockage. Jusqu'ici, les tarifs de ces modèles étaient respectivement de 789 € et de 929 €.Même si une baisse de prix n'est jamais une mauvaise nouvelle, nous vous déconseillons l'achat de cet iPhone X reconditionné. Les offres promotionnelles sur l'iPhone XS sont en effet tellement importantes, quelques mois seulement après la sortie de l'iPhone 11 Pro, qu'il vaut mieux opter pour un modèle de la génération suivante : l'iPhone XS est en effet proposé en version neuve aux mêmes tarifs que l'iPhone X en version reconditionnée par Apple ! Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur notre comparateur de prix